Налоговые сборы в новых российских регионах выросли более чем на 30% в прошлом году по сравнению с предшествующим ему 2022 годом. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев в ходе недавнего заседания коллегии Счетной палаты. Его слова передает издание «Ведомости» .

Чиновник отметил, что в новых регионах снизилась налоговая нагрузка. Тем не менее сборы все равно составили 210 миллиардов рублей, что на 34% выше, чем в 2022 году, заявил он.

Чекмышев также отметил, что налоговые поступления в новых регионах в январе и феврале текущего года выросли вдвое в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что жители новых российских регионов являются такими же русскими людьми, как и жители России.