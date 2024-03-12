Путин напомнил про русских, которые проживают в новых регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что в Запорожской области проживают такие же русские люди, как и в Российской Федерации, и выразил сожаление о том, что этот факт был частично несправедливо забыт в России. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления в рамках встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», президент отметил важность того факта, что на новых территориях, в частности, на Запорожье изначально жили русские люди. Путин также отметил, что есть некое чувство вины из-за того, что какое-то время про это немного начали забывать.

Ранее мы сообщали о том, что в преклонном возрасте умер Евгений Путин, двоюродный брат президента России.