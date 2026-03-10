Ноль в банке и 35% в налоговой: юрист поставила точку в скандале с автокредитами в России

Водители, оформившие автокредит по льготной ставке в 2024 году, в последнее время пребывают в тревоге: в СМИ и телеграм-каналах появилась информация, что налоговая служба требует с них доплатить 35% от суммы займа. Причина — якобы незаконная «материальная выгода» от слишком низкого процента. Юристы поспешили успокоить автомобилистов и объяснили, кому на самом деле грозят доначисления, а кому — нет.

Слухи о массовых проверках разлетелись после сообщений о том, что налоговики начали присылать требования тем, кто купил машину в кредит под 0% или 0,01% годовых. Якобы экономия на процентах теперь приравнивается к доходу, с которого необходимо отдать треть суммы государству. Однако адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», кандидат юридических наук Марина Жирова в беседе с REGIONS назвала такие действия, если они действительно принимают массовый характер, незаконными.

Эксперт напомнила, что материальная выгода действительно облагается налогом по ставке 35%. Но есть важный нюанс: происходит это далеко не всегда. Пункт 1 статьи 212 Налогового кодекса четко оговаривает условия, при которых сэкономленные проценты становятся доходом.

Для того чтобы налоговики имели право предъявить претензии, необходимо выполнение одного из двух условий. Либо кредит выдан организацией или предпринимателем, которые являются по отношению к заемщику взаимозависимым лицом или работодателем. Либо полученная экономия представляет собой по сути материальную помощь или исполнение встречного обязательства (например, оплату товаров или услуг).

«Очевидно, что банки никакой материальной помощи покупателям авто не оказывают. В то же время, если требование получают работники банка, взявшие в нем кредит, такое требование будет правомерно», — заключила Жирова.

То есть простому автовладельцу, не состоящему в трудовых отношениях с банком-кредитором, бояться нечего. Закон на его стороне.

Тем временем в автосалонах подтверждают: программы автокредитования под 0–0,01% продолжают действовать, и паники среди дилеров нет. В одном из московских дилерских центров пояснили, что спорная ситуация касалась лишь машин и кредитных программ 2024 года. Сейчас компании уточняют детали, но на банки-партнеров это точно не распространяется.

«Вопрос стоял с автомобилями и кредитными программами 2024 года. Мы сейчас тоже уточняем все детали, но это абсолютно точно не действуют на те банки, с которыми мы работаем», — пояснили представители автосалона.

Так что покупателям новых машин можно выдохнуть. Налоговая охота на «материальную выгоду» в их случае — не более чем юридическая коллизия, не имеющая под собой законных оснований. Главное — не быть сотрудником банка, выдавшего кредит. Тогда и 35% платить не придется.

Ранее сообщалось, что россиянам, по данным Mash, начали доначислять налог за льготные автокредиты.