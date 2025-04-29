ФНС получит новые полномочия для оценки бизнеса и компаний

Министерство финансов разработало поправки к закону «О налоговых органах Российской Федерации», согласно которым Федеральная налоговая служба (ФНС) будет уполномочена анализировать деятельность компаний и предоставлять результаты в виде выписок. Эти выписки смогут получать как сами проверяемые организации, так и другие структуры, в том числе при проведении государственных закупок.

Как стало известно РБК, 28 апреля, в понедельник, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила данные поправки, сообщил источник издания, осведомленный о повестке комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту Минфин подчеркивает обоснованность и целесообразность расширения полномочий ФНС. Ведомство аргументирует необходимость изменений тем, что «оценка деятельности экономических субъектов оказывает непосредственное влияние на качество принимаемых решений, анализ и прогнозирование экономических показателей как государственными структурами, так и самими хозяйствующими субъектами».

В сопроводительных материалах также отмечается, что в ФНС поступают запросы на заключение соглашений, предусматривающих предоставление информации о результатах оценки юридических лиц.

Инициаторами таких соглашений выступают сами заинтересованные стороны, которые планируют использовать получаемые данные для «обеспечения безопасного использования бюджетных средств, направленных на обороноспособность и выполнение государственного оборонного заказа», а также в процессе предоставления региональных налоговых преференций бизнесу.

Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после его официальной публикации в случае его принятия.

Ранее сообщалось, что главу структуры, подведомственной ФНС, арестовали за взятки.