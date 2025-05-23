ФНС России подала заявление о банкротстве сети «Блюмарт»
«Коммерсантъ»: сеть гипермаркетов «Блюмарт» столкнулась с угрозой банкротства
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Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении сети гипермаркетов «Блюмарт», сообщила газета «Коммерсантъ».
Ретейлер, специализирующийся на продаже сантехнического оборудования и керамической плитки, оказался в сложной финансовой ситуации, вызванной неуплатой налогов. На начало февраля 2025 года задолженность перед ФНС достигла 36,9 млн руб.
Финансовые показатели компании также демонстрируют негативную динамику: по итогам 2024 года выручка снизилась на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, а чистый убыток увеличился в восемь раз, достигнув 390 млн руб.
По мнению Евгения Крюкова, управляющего партнера Briefcase Law Office, сложившаяся ситуация может спровоцировать отказ поставщиков от дальнейших поставок товара и привести к оспариванию ранее произведенных платежей.
Эксперт также отметил, что с начала текущего года в отношении компании было подано 45 исков в арбитражные суды на общую сумму, превышающую 271 млн руб.
Арбитражный управляющий Антон Сычев считает, что у «Блюмарта» сохраняется возможность урегулировать конфликтные ситуации с кредиторами путем заключения мирового соглашения или согласования плана реструктуризации долга.
Александр Ромашкин, владелец сети «Блюмарт», объяснил возникшие трудности приостановкой работы центрального склада и одного из первых гипермаркетов в конце 2024 года. При этом он выразил уверенность в том, что компания сможет погасить все свои задолженности в течение текущего года.
Ранее сообщалось, что суд назначил слушание по банкротству экс-супруги Баскова на 24 сентября.