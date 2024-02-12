Валютный фонд прокомментировал решение Запада о конфискации российских активов

Глава МВФ Гита Гопинат заявила, что западным странам стоит убедиться, что их решения имеют достаточную юридическую поддержку. Это стоит сделать, чтобы в будущем не возникло каких-либо рисков. Она также пояснила, что валютный фонд не участвует в обсуждении вопросов о замороженных активах России. При этом фонд планирует посмотреть, как данное решение Евросоюза повлияет на экономику Европы и мира.

В России при этом отмечали, что способов передать российские активы Украине у Евросоюза нет, по крайней мере тех, что были бы обоснованы законодательно. Если же Европа найдет способ отдать российские деньги Киеву, то понесет репутационные потери и станет ненадежным инвестором.

12 февраля в совете ЕС все же решили сохранить прибыль от активов России, чтобы в будущем использовать эти средства для помощи Украине.