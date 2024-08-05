Фондовые рынки США начали неделю с падения

На 16:51 по московскому времени фондовые рынки США показывают падение до 4%. Например, индекс Dow Jones просел на 2,37% и составил 38 795,35 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 3,82% (до 16 135,01 пункта). Снижение почти на 3% показал и индекс широкого рынка S&P 500, составив 5191,67 пунктов.

Эксперты связывают такую реакцию с опубликованной на прошлой неделе статистикой безработицы в США. Согласно обнародованным данным, доля безработных в стране возросла с 4,1% до 4,3%. Кроме того, не оправдались ожидания по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях. Вместо ожидаемых 175 тыс. их стало больше всего на 114 тыс.

На фоне падения на фондовых рынках США подешевели акции Apple и Nvidia. В понедельник их стоимость упала на 5% и 8% соответственно.

Просадка наблюдается не только на американском фондовом рынке. Снижение фиксируют на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и на Мосбирже.

Ранее сообщалось, что США разрешили проводить финансовые операции с Мосбиржей до 12 октября. Американский Минфин принял решение продлить разрешение на операции с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием и Национальным клиринговым центром.