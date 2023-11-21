Форум «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра» проведут для подмосковных самозанятых

Через неделю самозанятые Московской области смогут принять участие в форуме «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра». Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Ожидается, что участники мероприятия узнают о преимуществах статуса самозанятого, перспективных направлениях бизнеса и получат возможность развить свои профессиональные компетенции. Им также расскажут об особенностях ведения бизнеса и развитии личного бренда, антикризисном маркетинге и работе в условиях турбулентности, также разберут главные ошибки, которые допускают предприниматели.

Спикерами форума станут известные предприниматели и эксперты, которые поделятся с присутствующими реальными историями ведения бизнеса. Напоминаем, что для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.