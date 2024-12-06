Frank RG: россияне в ноябре взяли минимальный объем кредитов за 2,5 года

В России второй месяц подряд отмечается снижение объема полученных кредитов. Такие показатели в экономике России были отмечены в ноябре. Подсчет провели аналитики из финансовой группы Frank RG, о полученных цифрах рассказал РБК.

За прошедший ноябрь банки РФ одобрили выдачу 2,68 млн кредитов на общую сумму в 626,3 млрд руб. Это самый минимальный показатель с 2022 года: тогда общая месячная сумма кредитов была в полтора раза ниже. Если в начале осени охлаждение кредитования только начинало проявляться, то сейчас оно заметно вовсю. Снижение кредитования уже происходит второй месяц подряд.

Даже по сравнению с октябрем весь объем предоставленных ссуд упал на 28,4%. В денежном выражении снижение составило 248 млрд руб. Снижение кредитования в Центробанке России оценивалось как положительное явление. По мнению финансового регулятора, повышение инфляции происходило во многом за счет очень большой закредитованности, которая непрерывно росла.

Ранее в ЦБ РФ высказались об очень больших рисках тех бизнесменов, которые получают кредиты, чтобы инвестировать средства в фондовый рынок. Вложения в финансовые инструменты могут принести доход, но через продолжительное время. Плюс такой доход совершенно не гарантирован, а проценты за кредит придется отдавать в любом случае.