В январе текущего года Франция значительно увеличила объем импорта товаров из России, достигнув отметки €507 млн. Это наивысший показатель с конца 2022 года, что позволило Франции занять лидирующую позицию среди стран Евросоюза в качестве торгового партнера России, обогнав Германию, передает РИА Новости.

Объем российских товаров, поступивших на французский рынок, составил €507,4 млн, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Это максимальное значение после декабря 2022 года, когда импорт Франции оценивался в €872 млн.

В то же время экспорт французских товаров в Россию вырос на 4%, достигнув €137,3 млн. В итоге Франция стала главным торговым партнером России с общим товарооборотом €644,6 млн. Годом ранее это место занимала Германия.

Теперь Германия занимает второе место по объему торговли с Россией, с товарооборотом в €625 млн, что на 14% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Италия, объем торговли которой с Россией увеличился на 20% и достиг €600,9 млн.

В пятерку крупнейших торговых партнеров также входят Венгрия, чей товарооборот с Россией снизился на 14,5%, до €563,7 млн, и Бельгия, чей товарооборот практически не изменился и составил €537,4 млн.

Ранее сообщалось, что Франция готовит граждан к войне с новыми брошюрами по выживанию.