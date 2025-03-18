Europe 1: Франция готовит граждан к войне с новыми брошюрами по выживанию

Этим летом французские домохозяйства начнут получать от министерства обороны «руководства по выживанию» на случай военных действий на территории Франции, призывающие граждан вступать в резерв, сообщило издание Europe 1.

В брошюре, посвященной вооруженным конфликтам, стихийным бедствиям и эпидемиям, на 20 страницах подробно изложены рекомендуемые действия при возникновении подобных угроз. По примеру шведской модели, буклет будет распространен среди населения в ближайшие месяцы.

Задача состоит в том, чтобы побудить французов быть готовыми к любым ситуациям, а не только к войне. Учитывая наличие у Франции ядерного оружия сдерживания, акцент исключительно на вооруженном конфликте был бы нецелесообразен, подчеркнул представитель правительства.

В руководстве описывается необходимый «набор для выживания в кризисной ситуации»: 6 литров воды, консервы, батарейки, фонарик. В аптечку рекомендуется включить парацетамол, бинты и физраствор.

Раздел «Что делать при тревоге?» советует закрывать двери при ядерной аварии и содержит номера экстренных служб и радиочастоты.

Заключительная часть «Принимай участие» разъясняет порядок записи в военный, цифровой или муниципальный резерв. Эта гражданская инициатива направлена на повышение осведомленности всех категорий населения, включая молодежь, руководителей и пенсионеров, отметил источник.

Ранее глава Минздрава Баварии Герлах призвала подготовиться к военному времени.