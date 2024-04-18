Франция вышла на первое место среди стран ЕС по покупкам российского газа

По итогам февраля Франция опередила все другие страны Евросоюза по закупке газа из РФ. Такие данные привели РИА Новости .

На протяжении всего февраля французские компании приобрели в России на 10% больше газа, чем месяцем ранее. Они отдали за сырье 322 миллиона евро. В то же время Венгрия, которая в прошлом году считалась крупнейшим европейским получателем газа из РФ, сместилась теперь на второе место. Она снизила свой импорт на треть, до 210 миллионов евро в течение месяца. На третье место попала Испания с показателем потребления российского СПГ на сумму в 118 миллионов евро.

В то же время самую высокую динамику по росту зависимости от российского газа показала Греция. Она за месяц нарастила покупку почти в 8 раз, до уровня в 110,4 миллиона евро. В то же время Швеция и Финляндия взяли газа из России вдвое больше, чем месяцем ранее.

Ранее немецкий эксперт Мюллер заявил о том, что газовый кризис в Европе продолжается. В особенности это касается ФРГ, поэтому населению не стоит расслабляться. Потребление газа постепенно растет, поэтому уже следующей зимой может возникнуть его дефицит.