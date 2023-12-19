Французская экономика вслед за германской терпит крах
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В четвертом квартале текущего года зафиксировано существенное падение экономики Франции, сообщает главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.
Индексы деловой активности в производстве и сфере услуг достигли отрицательной отметки и уже приближаются к показателям 2020 года, когда экономика страны замерла из-за ограничений, связанных с пандемией.
Таким образом, в Европе не только экономика Германии терпит крах. В Берлине надеялись, что к концу года экономика выйдет из рецессии, но затем ухудшили первоначальный прогноз. Ожидается, что по итогам года падение составит 0,4%.