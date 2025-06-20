Фрукты и овощи подешевели в РФ за неделю на 1‑12%

На протяжении недели с 9 по 15 июня в России снизилась стоимость ряда овощей и фруктов. Об этом сообщила исследовательская компания NTech, результаты ее аналитики привела газета «Коммерсантъ».

По данным экспертов, в РФ на протяжении 9–15 июня успели подешеветь 10 из 17 самых популярных позиций на овощи и фрукты. В зависимости от вида товара, он дешевел от 1 до 12 процентов. Больше всего упала стоимость нектаринов, она рухнула на 12%. Цена персиков и абрикосов снизилась на 8%. Клубника стала дешевле на 6%, а черешня — на 5%.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства и заявили, что вся продукция дешевеет по мере поступления нового урожая. При этом цены этого года выше аналогичного прошлогоднего периода. Это связано с ростом издержек у производителей, а также проблемами, которые появились у поставщиков за рубежом. Так, капуста на протяжении года поднялась в цене на 61%, а лук подорожал на 41%.

Ранее сообщалось, что яйца в России подешевели почти в четыре раза. Теперь десяток яиц можно купить в магазинах по цене от 32 рублей. По словам независимого эксперта Александра Корбута, такая значительная дешевизна связана с летним спадом спроса на яйца.