FT: экспортеры из КНР ускоряют поставки в США, чтобы избежать пошлин Трампа

Экспортеры из Китая стремятся как можно более ускорить поставки в Соединенные Штаты, чтобы не попасть под обещанное Трампом повышение ввозных пошлин. Об этом сообщило издание Financial Times.

Журналисты сослались на точку зрения представителей экспортных компаний Китая, Мексики и Канада. Их клиенты просят своих поставщиков доставить грузы до конца года и до вступления в свою должность Дональда Трампа. В некоторых организациях говорят о том, что после того, как новый глава Белого дома анонсировал введение 25% пошлины на мексиканские и канадские товары, им приходится непрерывно вести общение с клиентами.

В то же время морские порты США стали демонстрировать рекордную загрузку.

«Некоторые отправители осуществляют предварительную погрузку грузов в качестве меры предосторожности против возможных новых тарифов», — высказался по этому поводу исполнительный директор порта Лос-Анджелес Джин Серока.

Этот порт за октябрь оказался загружен работой на 25% больше, чем в аналогичный прошлогодний месяц.

Также Трамп пригрозил странам БРИКС ввести 100% пошлину за попытку отказаться в своих расчетах от доллара. Он потребовал от этих государств не создавать никаких расчетных валют, и не поддерживать друг друга в попытке отказа от доллара.