Трамп пригрозил странам БРИКС 100% пошлинами за отказ от доллара

Как подчеркнул американец, если работа в этом направлении продолжится, то он, вступив 20 января в должность президента США, введет в отношении стран БРИКС стопроцентные пошлины на экспортируемые товары.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США. В противном случае они столкнутся со стопроцентными пошлинами», — заявил Трамп.

Помимо пошлин, в случае отказа от доллара, БРИКС ждут другие серьезные ограничения в торговле с США, которые чувствительно скажутся на экономиках стран объединения, добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что рубль впервые стал главной валютой для расчетов за товары из Азии. Стало известно, что удельный вес российской валюты превысил все валюты дружественных стран в указанном месяце на 0,6 процентов, и именно это и позволило стать основой для оплаты поставок.