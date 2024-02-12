FT: европейскими финансами управляет секретный клуб банкиров

В Европе с послевоенных времен существует секретный клуб, объединяющий крупнейших финансистов, в котором проходят встречи с главами государств и руководителями Центробанков, пишет Financial Times.

Этот клуб не похож на форум в Давосе, где каждый желающий может «купить себе входной билет», участие в нем действительно эксклюзив, рассказал изданию один из членов клуба.

Встречи организовывает Institut International d'Etudes Bancaires (IIEB), созданный еще в 1950 году, но о котором до сих пор мало что известно.

Клуб собирается дважды в год, чтобы обсудить самые важные и деликатные темы. У него нет вебсайта и соцсетей, принятые решения нигде не публикуются, а участникам совещаний настоятельно не рекомендуется делиться подробностями тайных переговоров.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития нарастит уставной капитал до $4 млрд, чтобы увеличиь помощь Украине.