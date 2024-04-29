FT: оставшиеся в РФ иностранные банки заплатили в 4 раза больше налогов

Крупнейшие банки Европы и Запада, принявшие решение не уходить с российского рынка, заплатили в прошлом году РФ более 800 миллионов евро налогов, что вчетверо больше, чем до начала СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты издания FT .

Авторы выяснили, что прибыль иностранных банков Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в РФ составила более 3 миллиардов евро совокупно. Это в 3 раза больше, чем в 2021-м, подчеркивается в публикации.

В то же время, более половины из указанных налогов в том году пришлось на Raiffeisen. После проведения анализа вакансий банка в РФ, в издании пришли к выводу, что у организации имеются некие «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы» на территории страны.

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