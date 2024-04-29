FT: оставшиеся в РФ иностранные банки заплатили в 4 раза больше налогов
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Крупнейшие банки Европы и Запада, принявшие решение не уходить с российского рынка, заплатили в прошлом году РФ более 800 миллионов евро налогов, что вчетверо больше, чем до начала СВО на территории Украины. Соответствующее заявление сделали журналисты издания FT.
Авторы выяснили, что прибыль иностранных банков Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP в РФ составила более 3 миллиардов евро совокупно. Это в 3 раза больше, чем в 2021-м, подчеркивается в публикации.
В то же время, более половины из указанных налогов в том году пришлось на Raiffeisen. После проведения анализа вакансий банка в РФ, в издании пришли к выводу, что у организации имеются некие «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы» на территории страны.
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