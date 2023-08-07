FT: западные компании потеряли уже 100 млрд евро в России после начала СВО

Как пишет Financial Times со ссылкой на проведенный экспертами издания подробный анализ, крупнейшие компании Европы понесли несравнимые ни с чем ранее убытки, кто выведя свой бизнес из РФ, кто по схожим причинам.

Как отмечают аналитики издания, примерно 176 европейских компаний в результате вынужденной продажи, закрытия или даже всего лишь сокращения своего бизнеса в РФ зафиксировали «обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы».

«Убытки как минимум в 100 миллиардов евро», - приводит статистику издание.

При этом, что примечательно, в материале еще не учтены последовавший после начала СВО и санкций против России рост цен в Европе на энергию, энергоносители и прочую продукцию.

Ранее сообщалось, что власти Британии закрыли глаза на поставки в Россию товаров в обход санкций. Английские производители горнодобывающего оборудования, а также механизмов для добычи топлива, не прекратили свое сотрудничество с РФ.