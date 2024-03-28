Фудкорт с блюдами разных кухонь мира открылся в подмосковном Королеве

В ТЦ на улице Космонавтов подмосковном Королеве открылся первый фудкорт, где представлены блюда различных кухонь мира, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Благодаря открытию предприятия общественного питания в муниципалитете созданы новые рабочие места, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«При правильной организации <…> — интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона», — указал глава областного Минсельхозпрода.

Накануне на новом фудкорте представители администрации Королева провели встречу с предпринимателями, на которой обсудили в том числе предложения по созданию более благоприятных условий для развития бизнеса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области создают пять индустриальных парков нового формата.