Гараж для хранения уборочной и сельскохозяйственной техники возвели в подмосковном Серпухове

Порядка двадцати четырех миллионов рублей было инвестировано в строительство гаража в подмосковном Серпухове. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что на всех этапах проект застройщика «Торговые ряды» сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству при правительстве Московской области.

Данное здание предназначено для хранения техники и ремонта техники, задействованной в сельскохозяйственных работах. В помещении проведены инженерные коммуникации и отопление, а также оборудована антресоль для персонала. Площадь объекта составила чуть более трехсот пятидесяти квадратных метров. Создано семь новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область стала лидером среди регионов страны по производству сыров.