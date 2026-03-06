Газовая капитуляция ЕС: Россия наносит упреждающий удар, лишая Европу своего СПГ

Россия приступает к радикальной перестройке экспортных маршрутов сжиженного природного газа (СПГ), не дожидаясь введения новых санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщает «RT».

Вице-премьер Александр Новак официально заявил, что отечественные компании уже в ближайшее время начнут перенаправлять объемы топлива, ранее предназначавшиеся для Европы, на рынки дружественных государств. Основными направлениями для «газового разворота» станут Китай, Индия, Таиланд и Филиппины.

По словам Новака, правительство уже провело серию консультаций с крупнейшими игроками отрасли. Стратегия заключается в заключении новых долгосрочных контрактов с азиатскими партнерами, что позволит России минимизировать риски от непредсказуемой политики Брюсселя. Новак особо отметил, что отечественные компании прорабатывают варианты перераспределения газовых потоков из Европы в другие регионы, стремясь сработать на опережение возможных санкционных ограничений.

Ранее стало известно, что Кувейт экстренно останавливает добычу нефти.