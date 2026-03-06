Тупик ОПЕК: Кувейт экстренно останавливает добычу нефти из-за переполненных хранилищ

Кувейт, занимающий пятое место по объемам производства нефти в ОПЕК, приступил к экстренному сокращению добычи и переработки углеводородов. Власти страны рассматривают возможность снижения показателей до уровня, обеспечивающего исключительно внутренние потребности государства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По оценкам аналитической компании Kpler, при сохранении текущих темпов производства свободное место в нефтехранилищах Кувейта будет исчерпано в течение 12 дней. С аналогичным логистическим тупиком в ближайшие недели могут столкнуться Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Ситуация осложняется техническими рисками: вынужденная приостановка скважин ведет к падению пластового давления, что сделает процесс восстановления добычи дорогостоящим и длительным. В случае возобновления экспортных возможностей запуск буровых установок может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что технологический цикл не позволяет мгновенно вернуть отрасль к прежним показателям после консервации месторождений. Таким образом, вынужденный простой Кувейта и его соседей по региону может привести к долгосрочному дефициту предложения на мировом энергетическом рынке.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти Urals для Индии подскочила сразу на $18 за баррель.