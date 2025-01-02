Оставшееся без газа из РФ Приднестровье остановило работу всех предприятий

В Приднестровье обесточены все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Это подтвердил вице-премьер Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. Заявление госслужащего появилось на канале «Новости Приднестровья».

По словам Оболоника, Приднестровье столкнулось с тяжелым кризисом на фоне отключения от привычных энергоресурсов. В первую очередь это связано с Молдавией, где прекратили подачу российского газа. Транзит не проходит: энергетики отключили ПМР. В итоге, как выразился вице-премьер, нет смысла перечислять предприятия, которые остановили работу. По его словам, это все зависимые от газа заводы, кроме некоторых промышленных предприятий, занимающихся изготовлением продовольствия.

«Для промышленного сектора нет энергетического ресурса», — заключил вице-премьер.

При этом Оболоник не уточняет, как решат ситуацию с энергетикой.

Ранее сообщалось, что молдавские власти попытаются национализировать принадлежащий российскому «Газпрому» «Молдовагаз». Однако известно, что Молдавия нашла временную альтернативу газу из РФ.