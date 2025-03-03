«Газпром» предупредил Европу о сложностях наполнения ПХГ к зиме

Европейские страны подойдут к летнему сезону с пустыми газовыми хранилищами, и им после этого будет очень сложно накопить новые запасы на протяжении лета. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала компания «Газпром».

Представители российского холдинга привели статистику, по которой в Европе в этом году средний отбор газа из подземных хранилищ на 36% превышает прошлогодние показатели. Он также на 22% выше, чем общий показатель за 10 предыдущих лет.

«Отбор ведется из запасов предыдущих лет. Запасы, сделанные к этой зиме, были полностью выбраны еще в январе», — указал микроблог.

На этом фоне хранилища газа в Европе очень сильно опустеют, а число надежных поставщиков энергоносителей у ЕС заметно сократилось. В организации предсказали, что с наполнением ПХГ у европейских газовых компаний возникнут очень большие проблемы. Они могут не закачать то количество газа, которое необходимо для гарантированного снабжения потребителей зимой 2025/2026 года.

Ранее сообщалось, что РФ за 2024 год поставила одной из европейских стран, Венгрии, рекордное количество газа. На протяжении года Будапешт получил от российских поставщиков 7,6 млрд кубометров голубого топлива. Их удалось перегнать с помощью газопровода «Турецкий поток».