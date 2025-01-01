«Газпром» сообщил о прекращении транзита газа через Украину

Российская компания «Газпром» объявила о прекращении поставок газа через Украину. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале компании.

С 8:00 мск транспортировка российского газа через украинскую территорию полностью остановлена. В сообщении напомнили, что срок действия соглашения, подписанного 30 декабря 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», истек.

Также завершилось действие договора о взаимодействии между операторами газотранспортных систем двух стран — «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».

В компании отметили, что украинская сторона неоднократно отказывалась продлевать эти соглашения, что лишило «Газпром» технической и юридической возможности продолжать поставки газа через Украину с 1 января 2025 года.

В прошлом году по этому маршруту было транспортировано около 15 млрд куб. м газа, что составило 4,5% от общего объема потребления в странах Европейского союза.

Ранее сообщалось, что отказ Украины вести транзит газа из РФ приведет к потере ею газотранспортной системы.