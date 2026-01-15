Где берут меньше всего: регионы с самыми скромными займами

Жители Москвы и Московской области в 2025 году запрашивали одни из самых крупных кредитов наличными в стране. В среднем речь шла о суммах около одного миллиона рублей. В целом по России запросы были заметно скромнее, а разброс по регионам оказался значительным. Об этом пишет ТАСС .

По данным маркетплейса «Финуслуги», Москва вошла в число регионов с самыми крупными кредитными запросами. Средняя сумма кредита наличными, на которую рассчитывали жители столицы, составила около 1,1 миллиона рублей.

Московская область заняла третье место в общероссийском рейтинге. Здесь средний запрашиваемый кредит был немного ниже, но также близок к миллиону рублей — порядка 960 тысяч.

Эксперты объясняют такие показатели более высокими доходами и стоимостью жизни в столичном регионе, а также большими расходами на жилье, ремонт и крупные покупки.

В среднем по стране в 2025 году россияне запрашивали кредит наличными на сумму около 730 тысяч рублей. Этот показатель заметно ниже столичных значений, но отражает общую финансовую ситуацию и осторожность заемщиков.

Средний срок кредита составлял чуть больше трех лет — около 3,2 года. Средний возраст заемщика — 37 лет. Почти половина клиентов имели высшее образование, что говорит о том, что кредиты чаще оформляют экономически активные и трудоустроенные граждане.

Самые крупные кредитные запросы зафиксированы в Татарстане. В этом регионе средняя сумма кредита наличными достигла 1,2 миллиона рублей, что сделало его лидером по стране.

Эксперты связывают это с активным развитием экономики региона, высоким уровнем занятости и спросом на крупные покупки и инвестиции в личные проекты.

По данным «Финуслуг», большинство заемщиков — мужчины, их доля составила более двух третей. Женщины оформляли кредиты заметно реже.

В целом портрет заемщика выглядит так: человек среднего возраста, с высшим образованием, который берет кредит на несколько лет для решения крупных финансовых задач.

Ранее сообщалось, что с 1 января банки анализируют финансовое поведение клиентов в целом.