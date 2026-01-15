Прозрачность вместо сумм: как изменился банковский финконтроль с 1 января

С начала года банки в России начали внимательнее анализировать финансовое поведение клиентов: под контроль попала не отдельная операция, а общая логика движения денег по счетам. Новые правила направлены на борьбу с теневыми доходами и обналичиванием.

С 1 января российские банки усилили поведенческий финансовый контроль в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Как пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева, теперь кредитные организации оценивают не каждый перевод по отдельности, а общую картину операций клиента.

Повышенное внимание уделяется регулярным переводам между физическими лицами без очевидного экономического смысла. Под подозрение могут попасть поступления от разных отправителей на схожие суммы, попытки дробить платежи, резкий рост оборотов по счету без понятного источника дохода, а также несоответствие официальных доходов фактическому движению средств.

Отдельным сигналом для банков становятся комментарии к переводу с коммерческим содержанием при расчетах между частными лицами. В таких случаях система может расценить личную карту как инструмент для бизнеса, что нарушает правила использования счетов.

При этом обычные бытовые переводы — помощь родственникам, возврат долга, подарки или совместные расходы — остаются допустимыми и, как правило, не вызывают вопросов, если они не носят постоянный характер. Даже крупная сумма не считается проблемой, если она логично вписывается в финансовое положение клиента и может быть объяснена.

Если операция кажется банку подозрительной, перевод могут временно приостановить. Клиента попросят дать пояснения или предоставить документы. В ряде случаев возможно временное ограничение дистанционного обслуживания до завершения проверки. Эксперт подчеркивает, что такие меры являются законными и входят в стандартные процедуры контроля.

По словам Замалеевой, ключевое правило — не использовать личную карту как замену расчетного счета для предпринимательской деятельности. Регулярные доходы должны оформляться официально, а назначение платежей — точно отражать их реальный смысл. В новой системе главным фактором становится прозрачность и последовательность финансового поведения.

Ранее сообщалось, что Банк России ужесточает контроль за операциями с наличными в банкоматах.