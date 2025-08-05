Геленджик вышел на первое место в РФ по доходам от посуточной сдачи жилья в аренду

Геленджик вышел на первое место среди населенных пунктов России, где наиболее выгодно сдавать посуточно жилье в аренду. Об этом сообщило РИА Новости, сославшись на сервис Сбербанка «Домклик».

Геленджик вышел на первое место сразу в двух рейтингах. В первом он лидирует по абсолютной цифре годового дохода. В нем владелец среднего жилья после уплаты налогов получает по 2,4 млн руб. В Москве владельцы недвижимости получают ежегодно по 2,1 млн, а в Сочи — по 2 млн.

«Лидером по доходности стал Геленджик — по итогам года сдача квартиры посуточно принесла доходность на уровне 42,5%», — указали аналитики.

Получается, что квартира в Геленджике окупается в среднем за 2,5 года. На втором месте по окупаемости Казань с показателем в 31,2%. На третьем Санкт-Петербург, в нем эта цифра составляет 30,3%. За ними в рейтинге расположились Калининград, Уфа, Сочи, Пятигорск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Туапсе. Москва не сумела попасть в первую десятку по уровню доходности, в ней показатель расположился на уровне в 22%.

Ранее эксперт Гатауллин сообщил, что рост стоимости аренды жилья в России продолжится. По его словам, эта тенденция выгодна собственникам. Россияне прекратили массово покупать недвижимость и начали выбирать альтернативный способ решения проблем с проживанием — арендовать жилье, что влияет на предложение на рынке аренды.