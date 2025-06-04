Гендерный дисбаланс: каждая пятая женщина-предприниматель считает, что мужчины успешнее в бизнесе

По данным результатов опроса, примерно 21% женщин-предпринимателей считают, что им сложнее добиться успеха по сравнению с коллегами-мужчинами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что опрос, проведенный среди 500 женщин, выявил ключевые препятствия. Это гендерные предрассудки (почти 60%) и необходимость балансировать между работой и личной жизнью (около 30%). Также более 40% опрошенных женщин сообщили о столкновении со стереотипами, которые связаны с эмоциональным и рациональным принятием решений, а более четверти испытывали сложности с поиском поддержки для достижения целей.

Отмечается, что также почти половина респонденток отметили, что ведение собственного бизнеса дает им больше возможностей проводить время с семьей, а более 40% считают, что это помогает им быть положительным примером для своих детей.

Ранее сообщалось, что более 400 молодых предпринимателей и бизнес-леди получили поддержку в Подмосковье.