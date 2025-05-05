Более 400 молодых предпринимателей и бизнес-леди получили поддержку в Подмосковье

По итогам первого квартала 2025 года услугами Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) воспользовались 405 субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области создан широкий спектр мер поддержки предпринимателей, которые направлены в том числе на сферу экспорта», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в первом квартале поддержку получили в том числе 113 бизнес-леди и 19 молодых предпринимателей. Она уточнила, что в числе самых популярных услуг оказались участие компаний в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях, а также обучающие семинары и вебинары по экспорту. Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее об услугах фонда можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.