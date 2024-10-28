Гендиректор «Стройтеха» Липский: у бизнеса стали чаще забирать обратно сданную в лизинг спецтехнику

Лизинговые компании все чаще изымают спецтехнику у бизнеса, прежде всего из-за ухудшения условий обслуживания договоров, пишет РБК со ссылкой представителей лессоров, источники на рынке лизинга и продаж спецтехники.

Отмечается, что основной причиной такой тенденции стало повышение ключевой ставки Центробанком и последствия передачи техники без авансовых платежей.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. В регуляторе объяснили данное решение показателями инфляции, превышающей июльский прогноз ЦБ.

По словам генерального директора компании «Стройтех», занимающейся импортом грузовой и спецтехники из Китая, Александра Липского, значительные трудности в обслуживании лизинговых обязательств на фоне роста ключевой ставки испытывают малые и средние предприятия.

По его словам, в период с августа по сентябрь текущего года на рынок было завезено больше колесной техники, чем за предыдущие полгода.

«Это приведет к меньшему пополнению бюджета за счет пошлин и утильсбора за новые машины, потому что планируется завоз меньшего количества техники в ближайшие два-четыре месяца. Кроме того, с 1 января ожидается очередное повышение утильсбора», — отметил он.

Рост ключевой ставки и увеличение ставок финансирования в сочетании с сокращением инфраструктурных проектов и последствиями международных санкций выступают важными факторами, способствующими ухудшению ситуации. Дополнительные проблемы создают дефицит водителей, а также рост цен на топливо и автозапчасти.

В ответ на растущие риски, рынок лизинга стал прибегать к снижению авансовых платежей, что также привело к увеличению случаев изъятий спецтехники.

Как отмечают специалисты рынка лизинга, в последние месяцы наблюдается активная реализация мер поддержки малого бизнеса в России. Корпорация МСП зафиксировала высокий запрос на льготное лизингование оборудования, что позволяет предпринимателям получать необходимую технику по более выгодным условиям.

За девять месяцев 2024 года года малые и средние предприятия получили оборудование на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

Наибольший объем поддержки был предоставлен предпринимателям из Московской области, Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Нижегородской и Калужской областей.

Для нормализации ситуации в бизнес-среде предлагается рассмотреть несколько возможных мер. В частности, стоит обратить внимание на поиск компромиссных решений по изменению условий существующих договоров. Это может включать увеличение срока лизинга, предоставление отсрочек платежей или установление льготных периодов, что позволит предпринимателям более гибко реагировать на финансовые вызовы.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики.