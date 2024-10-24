Решетников заявил о признаках охлаждения российской экономики

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о наличии признаков охлаждения в российской экономике в конце третьего — начале четвертого квартала. Его слова привел ТАСС.

Он отметил, что данное явление связано с изменениями в торговле: более 80% товаров теперь экспортируются в дружественные страны, тогда как в 2021 году эта цифра была менее 50%. Такие данные были озвучены на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).

Также существуют другие причины и признаки уменьшения перегрева экономики, о чем активно говорят различные эксперты. Переориентация торговли на дружественные страны — лишь одна из них.

Ранее Сбербанк объявил о повышении ставок по всем базовым ипотечным программам с 22 октября на три процентных пункта.