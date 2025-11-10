GenerationS: бизнес в РФ наращивает внедрение инноваций для опережающего развития

Бизнес в России активно наращивает внедрение инноваций с целью опережающего развития. В большинстве компаний инновации определили как один из ключевых приоритетов развития. Об этом говорится в исследовании платформы для развития корпоративных инноваций GenerationS.

По словам директора платформы Екатерины Петровой, подходы к инновациям становятся более системными. Так, компании создают отдельные R&D-центры, внедряют новые методологии и тестируют гипотезы на ранних стадиях.

«Однако ключевым вызовом остается скорость: проект, который готовился к внедрению несколько месяцев или лет, рискует стать неактуальным еще до своего запуска. Но помимо скорости важна еще одна важная составляющая — развитие человеческих ресурсов», — отметила Петрова.

Темпы и структура внедрения инноваций зависят от отрасли, в которой работает компания. В таких секторах, как программное обеспечение и бытовая электроника, инновации скоростные, и продукты могут обновляться ежемесячно. Для сравнения, в фармацевтике инновационные циклы долгосрочные, и на запуск нового продукта могут уйти годы.

Системная работа по внедрению инноваций и сокращению их цикла — это одна из ключевых задач нацпроектов технологического лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства в регионе пяти государственных индустриальных парков.