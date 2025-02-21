По словам инженера-геолога Юрия Долотова, в Незалежной имеются полезные ископаемые, однако не в таких колоссальных объемах, чтобы можно было расплатиться с Вашингтоном. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что единственное, что представляет для США важность, — это титановый железняк в недрах украинских территорий, тем не менее и его там не настолько много. И в целом сверхъестественно больших месторождений на территории бывшей советской республики нет.

По мнению ученого, имеются на Украине и полезные ископаемые, такие как глины, известняк. Их весьма много потому, что это простые и распространенные вещества, их везде полно. Также имеется гранитный щит, который протягивается по правому берегу Днепра, немного газа, немного нефти. На западе, в Карпатах, есть горы, где можно найти золото и прочие полезные ископаемые.

Он подчеркнул, что единственное грандиозное есть – это уголь на Донбассе, однако это уже полностью российская территория.

Ранее Уолц рассказал о разочаровании, которое испытал Трамп из-за отказа Зеленского по металлам.