Германия не снизит расходы на военные нужды, несмотря на проблемы с бюджетом
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Власти Германии не будут сокращать расходы на военные нужды в 2025 году, несмотря на низкие темпы экономического роста и проблемы при формировании бюджета.
Об этом со ссылкой на ежегодный доклад «Россия и мир: 2025» ИМЭМО РАН сообщает РИА Новости.
Эксперты считают, что правительство ФРГ проведет ряд реформ, направленных на повышение экономической эффективности, снизит налоги и сократит расходы на социальную сферу и экологию.
Но расходы на военные нужды снижаться не будут, продолжит действовать Специальный фонд модернизации бундесвера, отмечается в докладе.
Эксперты считают, что на фоне низкого старта будут немного увеличены мощности производства артиллерийских снарядов, ПВО (САУ IRIS-T).
Однако существенного роста объемов промышленного производства в Германии ждать не стоит, заключили авторы доклада.
Ранее сообщалось о том, что Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за недоверия депутатов.