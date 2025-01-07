Германия не снизит расходы на военные нужды, несмотря на проблемы с бюджетом

Власти Германии не будут сокращать расходы на военные нужды в 2025 году, несмотря на низкие темпы экономического роста и проблемы при формировании бюджета.

Об этом со ссылкой на ежегодный доклад «Россия и мир: 2025» ИМЭМО РАН сообщает РИА Новости.