Германия не снизит расходы на военные нужды, несмотря на проблемы с бюджетом

Экономика

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Власти Германии не будут сокращать расходы на военные нужды в 2025 году, несмотря на низкие темпы экономического роста и проблемы при формировании бюджета.

Об этом со ссылкой на ежегодный доклад «Россия и мир: 2025» ИМЭМО РАН сообщает РИА Новости.

Эксперты считают, что правительство ФРГ проведет ряд реформ, направленных на повышение экономической эффективности, снизит налоги и сократит расходы на социальную сферу и экологию.

Но расходы на военные нужды снижаться не будут, продолжит действовать Специальный фонд модернизации бундесвера, отмечается в докладе.

Эксперты считают, что на фоне низкого старта будут немного увеличены мощности производства артиллерийских снарядов, ПВО (САУ IRIS-T).

Однако существенного роста объемов промышленного производства в Германии ждать не стоит, заключили авторы доклада.

Ранее сообщалось о том, что Шольц предложил Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за недоверия депутатов.