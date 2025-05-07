Германия решила увеличить оборонные расходы до €60 млрд

По информации издания Reuters, ссылающегося на информированные источники, немецкий министр обороны Борис Писториус намерен нарастить ежегодные оборонные затраты до суммы, превышающей €60 млрд, начиная с 2025 года.

В марте месяце Бундесрат Германии одобрил конституционные поправки, предложенные лидером христианских демократов Фридрихом Мерцем, что дало возможность отменить ограничения на финансовые вложения в оборонную сферу.

Мерц, занявший пост канцлера Германии 6 мая, еще в период предвыборной гонки неоднократно заявлял о своем намерении увеличить оборонные расходы страны, если станет главой правительства. Это объяснялось необходимостью укрепления европейской безопасности в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом на территории Украины.

В предварительном варианте федерального бюджета Германии на 2025 год на нужды обороны планировалось выделить €53 млрд. Борис Писториус выразил мнение, что предложенное увеличение военного бюджета на 2025 год является «недостаточным», подчеркивая необходимость значительного увеличения финансирования в связи с исходящей от России угрозой.

Ранее сообщалось, что новым министром по миграции в Германии станет уроженка России.