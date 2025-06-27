Германия сократила расходы на Украину

Проект бюджета Германии на текущий год предполагает выделение на поддержку Украины суммы, размер которой на один миллиард меньше, чем было обещано ранее. Об этом сообщает газета Bild.

18 июня Министерство Германии заявило, что парламент ФРГ одобрил финансовую помощь Украины в размере 7,3 млрд евро и дополнительно должен договориться о предоставлении еще 1,9 млрд евро, которые глава ведомства пообещал Владимиру Зеленскому.

Иными словами, в этом году Киев должен был получить 9,2 млрд евро.

Проект бюджета предполагает выделение Украине лишь 8,3 млрд евро. Ранее стало известно о планах НАТО выделить Украине €40 млрд.