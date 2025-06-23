Участники Североатлантического альянса договорились между собой выделить Украине в качестве помощи еще €40 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters.

По имеющимся у издания данным, государства Блока уже договорились между собой о сумме, которая будет направлена Киеву в качестве поддержки на протяжении последующих 12 месяцев. Они планируют объявить о ней на ближайшем саммите НАТО.

«Обещания тех, кто финансирует поддержку Украине, составят в ближайшие 12 месяцев €40 млрд», — указал журналистам Штефан Корнелиус, официальный представитель кабинета министров Германии.

Такая цифра, по мнению Альянса, соответствует уже ранее анонсированной поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует выйти из соглашения о военно-техническом сотрудничестве, которое когда-то было заключено с Германией. Дипломаты утверждают, что власти ФРГ проводят откровенно враждебную политику в отношении России. По этой причине действующий договор о военно-техническом сотрудничестве становится абсурдным. В итоге Москва уже запустила процедуры по выходу из этого соглашения.