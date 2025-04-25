ГК «Самолет» за год увеличила выручку на 32%

Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, представленной Группой «Самолет», зафиксирован значительный рост прибыли. Выручка организации увеличилась на 32% в сравнении с предшествующим годом, достигнув отметки в 339,1 млрд руб.

Валовая прибыль продемонстрировала рост на 24%, составив 110,3 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 16%, в то время как скорректированный показатель EBITDA увеличился на 19%, достигнув рекордного значения в 109 млрд руб.

Как заявила финансовый директор Нина Голубничая, группа компаний уделяла особое внимание оптимизации операционной деятельности, что привело к снижению административных издержек до 4,6% от общей выручки. Чистая прибыль составила 8,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль — 30,3 млрд руб.

Аналитики отмечают, что компания продемонстрировала устойчивые результаты в условиях повышенной инфляции и строгой монетарной политики, проводимой Центральным Банком России, что благоприятно отразилось на ее финансовых показателях.

Марат Ибрагимов, исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка, подчеркнул, что ГК «Самолет» последовательно работает над уменьшением долговой нагрузки и сокращением операционных затрат, что позволит защитить прибыль в условиях инфляционного давления на затраты и роста стоимости заимствований.

Ранее сообщалось, что «Самолет» вошел в число лидеров по росту акций.