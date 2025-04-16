ГК «Самолет» запустила первый в стране фонд готовых квартир для неквалифицированных инвесторов. Подробности рассказали в пресс-службе холдинга.

Речь идет о закрытом паевом инвестфонде «Самолет. Инвестиции в недвижимость». Он предусматривает получение дохода из нескольких источников: ежеквартальных выплат средств от аренды жилья, увеличения рыночной стоимости недвижимости и специальной оптовой скидки на активы.

В портфель входит свыше 200 объектов, общая площадь которых составляет 10 тыс. кв. м. Они находятся в таких столичных ЖК, как «Эко Бунино», «Тропарево Парк», «Вереск», «Стремянный 2».

Инвесторы могут получить скидку, если купят жилье в одном из ЖК холдинга. В течение двух лет стоимость паев можно будет зачесть в счет частичной оплаты покупаемого жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового жилья в регионе. Он отметил важность реализации нацпроектов, которые направлены на создание жилых площадей.