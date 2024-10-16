Взрывы в Черкасской области: воздушная тревога охватила 15 регионов Украины

Сегодня в Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучат в этом регионе уже более пяти часов.

Кроме Черкасской области, режим тревоги был введён и в других западных областях Украины, включая Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую. В общей сложности воздушная угроза объявлена в 15 областях страны, что свидетельствует о масштабности происходящего.

Напомним, что удары по инфраструктурным объектам Украины российские войска начали наносить с 10 октября 2022 года, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. По версии российских властей, за терактом стоят украинские спецслужбы. С тех пор цели российских атак включают объекты энергетической системы, оборонные предприятия, а также военные и коммуникационные структуры по всей территории Украины.

С тех пор воздушные тревоги стали частью повседневной жизни украинцев, зачастую объявляясь по всей стране. Несмотря на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что удары российской армии направлены исключительно на военные цели, и не касаются жилых зданий или объектов социальной инфраструктуры.

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