Глава «АвтоВАЗа» назвал условие возвращения Renault

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов назвал важные условия для возможного возвращения компании Renault в состав российской автомобильной отрасли. На форуме «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти» глава предприятия отметил, что иностранному производителю сначала необходимо возместить инвестиции.

Соколов подчеркнул, что возвращение французского автопроизводителя не может произойти «за рубль».

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов», — отметил глава «АвтоВАЗа».

По данным, представленным «АвтоВАЗом», суммарные инвестиции Renault в российское предприятие за годы, когда компания работала в России, составили порядка 112,5 млрд рублей.

В начале 2020-х годов французская компания ежегодно инвестировала в проект около 20-22 млрд рублей. В настоящее время объемы инвестиций в «АвтоВАЗ» значительно превышают эти показатели, что указывает на активное развитие производственных мощностей.

Весной 2022 года Renault передала 67,69% акций «АвтоВАЗа» и 100% завода «Рено Россия» в государственную собственность РФ. Сделка включала опцион на обратный выкуп, который действует в течение шести лет.

Ранее генеральный директор Renault Лука де Мео не исключил возможности возвращения компании на российский рынок.