В Renault не исключили возможности возвращения на российский рынок

По имеющимся у издания данным, решение о выходе на рынок РФ будет принято в зависимости от условий и обстоятельств.

Помимо потенциального возвращения в Россию, Renault также сосредоточена на других вопросах своей деятельности. Одним из ключевых направлений компании является ускорение запуска производства электрических и гибридных автомобилей.

Компания Renault приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года в связи со специальной военной операцией (СВО) РФ на Украине.

Позже Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что российские активы Renault перешли в госсобственность, включая акции завода «Renault Россия», которые были переданы Москве, а доля компании в «Автовазе» — институту Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Обе сделки получили одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не намерена поощрять возвращение иностранных автомобильных брендов на российский рынок.