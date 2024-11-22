Минфин США пригрозил банкам санкциями за подключение к российскому аналогу SWIFT

Министерство финансов США опубликовало предупреждение для иностранных банков, которые решили подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), представляющую собой российскому аналогу международной платежной системы SWIFT. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минфине США считают, что такие банки могут стать каналами для обхода антироссийских санкций, введенных после конфликта в Украине.

Согласно информации из источников, Министерство финансов США признало, что СПФС действительно может стать полноценной альтернативой SWIFT. Россия активно ведет работу по привлечению международных партнеров к своей системе, и на сегодняшний день к СПФС подключились уже как минимум 557 банков из 20 стран.

В июне страны G7 и Европейский Союз (ЕС) начали разработку новых санкций против российской финансовой системы.

Российское правительство в ответ на эти угрозы неоднократно заявляло, что попытки экономической изоляции страны не увенчались успехом, а введенные против России санкции оказывают менее значительное влияние на экономику, чем изначально рассчитывали лидеры Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк попал под новые американские санкции.