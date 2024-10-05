Глава финкомитета Госдумы рекомендовал россиянам хранить средства на рублевых вкладах

В условиях высоких ключевых ставок сейчас наиболее выгодно и безопасно сохранять сбережения именно в рублях, отметил Глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Аксаков также порекомендовал гражданам формировать «финансовую подушку» на случай непредвиденных расходов, которая должна покрывать расходы за 2-3 месяца.

Часть этих средств целесообразно разместить на счете, позволяющем в любой момент их вывести.

«Если у вас есть возможность, и вы решаете основные финансовые задачи, либо собираете деньги на крупную покупку, стоит рассмотреть вариант срочного вклада с более высокими процентами», — добавил он.

По его словам, инвестировать на фондовом рынке следует только тогда, когда первоочередные задачи решены, и имеется понимание работы рынка, доступных инструментах и связанных рисках.

«Необходимо помнить, что на финансовом рынке возможны не только быстрые прибыли, но и убытки», — подытожил Аксаков.

Ранее сообщалось, что ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке.