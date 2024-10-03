ЦБ в 25 раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке

В октябре Министерство финансов РФ направит на покупку иностранной валюты и золота 3,1 млрд руб. в день, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Банк России будет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать валюту на 8,4 млрд руб. в день.

Как пишет РБК, чистый объем валютных операций ЦБ на внутреннем рынке составит 5,3 млрд руб. в день, что в 25 раз больше, чем в сентябре. Стратегия Минфина основывается на прогнозируемом объеме дополнительных нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет.

В октябре ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы составят 110,4 млрд руб., что на 38,6 млрд руб. меньше, чем в сентябре. Общая сумма средств на приобретение золота и валюты в этом месяце составит 71,8 млрд руб.

Такие меры могут положительно сказаться на рубле. Так, возрастание продаж юаней может оказать ему поддержку. Устойчивость российской валюты может быть обеспечена увеличением обязательств экспортеров и выплатами дивидендов, а ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка могут способствовать ее укреплению.

На данный момент рубль, согласно данным Московской биржи, ослабился по отношению к юаню. Сейчас один юань стоит 13,3 руб. (выше, чем в августе). На информации об увеличении продаж валюты рубль продолжил ослабление, торгуясь по 13,5 руб. за юань.

Рубль — официальная валюта РФ, и на его курс влияют различные факторы. Цены ены на нефть и газ играют ключевую роль, так как Россия является крупным экспортером углеводородов. Колебания цен на эти ресурсы напрямую сказываются на доходах страны и, соответственно, на курсе рубля.

Экономические показатели, такие как уровень инфляции, валовой внутренний продукт (ВВП) и безработица, также влияют на доверие к рублю. Чем стабильнее экономика, тем выше вероятность укрепления валюты.

Третьим важным аспектом является монетарная политика Центрального банка России. Решения по ключевой процентной ставке и интервенции на валютном рынке могут значительно повлиять на курс рубля.

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