Глава ФРС США предупредил о последствиях высоких пошлин Трампа

Таможенные пошлины, которые ввела администрация Трампа, замедлят экономику Соединенных Штатов и приведут к повышенной инфляции. Такое заявление сделал Джером Пауэлл, руководитель Федеральной резервной системы. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению главы ФРС, те таможенные пошлины, которые ввел Белый дом, значительно выше, чем это планировалось изначально. Это означает, что они заметно больше повлияют на американскую экономику.

«Уровень повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост», — указал он.

Пауэлл добавил, что администрация Трампа сейчас проводит изменения в своей торговой политике. По его мнению, по мере замедления экономического роста в стране будет возрастать уровень безработицы.

Ранее представитель Белого дома Ливитт заявила, что США и Россия могут установить между собой экономические партнерские связи. Это, по ее словам, произойдет после завершения украинского конфликта.