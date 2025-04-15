В Белом доме оценили возможное установление торговых отношений с РФ

США и Россия могут установить между собой экономические партнерские связи. Это произойдет после завершения украинского конфликта. Такое заявление сделала Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома. Ее слова привел ТАСС.

По ее утверждению, президент США Дональд Трамп и его специальный посланник Стивен Утикофф уже дали понять России, что у нее есть стимул для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

«У России есть стимул прекратить конфликт, это может быть экономическое партнерство с США. Но сначала мы хотим увидеть прекращение огня», — указала Ливитт.

Ранее стало известно, что сын Трампа очень высоко оценил усилия Уиткоффа на ниве переговоров по завершению конфликта на Украине. По его мнению, никто другой не вносит такого вклада, как этот спецпосланник президента США. Трамп-младший сообщил, что в администрации его отца нет никого, кто столько делал бы для прекращения боевых действий.