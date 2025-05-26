Глава Минэкономразвития Решетников предупредил о рисках переохлаждения российской экономики

В данный момент Министерство экономики и развития России наблюдает признаки риска переохлаждения экономики в стране. Такое заявление сделал глава этого ведомства Максим Решетников. Его слова привел РБК.

Министр выступил в Государственной думе во время заседания комитета по бюджетам и налогам. Он заявил, что на протяжении последних недель фиксируется снижение инфляции до уровня в 3–4%.

«Мы рассчитываем, что это своевременно будет учтено Центральным банком при принятии решений. Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики», — указал он.

Решетников добавил, что по прогнозам министерства инфляция за 2025 год должна составить порядка 7,6%. Такого значения можно добиться за счет потенциала, достигнутого в конце 2024 и начала 2025 годов.

Ранее в Госдуме заявили, что для участников специальной военной операции запустят льготную ипотеку. Данный вопрос проработают парламентский комитет по строительству и ЖКХ совместно с правительством РФ. Это будет сделано для поддержки участников спецоперации и их семей, чтобы дать им возможность улучшить свои жилищные условия.